Son Dakika Haberleri: Silopi'de Yetim ve Engellilere Kıyafet Yardımı

Silopi'de Yetim ve Engellilere Kıyafet Yardımı

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 120 yetim ve engelli çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.

Silopi'de Yetim ve Engellilere Kıyafet Yardımı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 120 yetim ve engelli çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.

Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanlığınca ihtiyaç sahibi yetim ve engelli çocuklara giysi hediye edildi.

Derneğin il başkanı İbrahim Barkın, yaptığı açıklamada, teşkilat üyeleri olarak daha önce de kendi imkanlarıyla yaptıkları yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Barkın, "Önümüzdeki süreçte mont ve ayakkabı yardımında da bulunacağız. Yardımsever insanlarımız aracılığıyla sayımızı daha da çok arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Silopi Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu ve aileler de dernek üyelerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:48 Kaynak: AA

Şırnak, Silopi, Güncel
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