Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı

15.08.2022 18:21
Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı

Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı.

Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı.

Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Bilen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde 914 kursun açıldığını söyledi.

Kurslara vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Bilen, "Açtığımız 914 kursta 15 bin 180 kursiyere eğitim verdik. Her zaman bize güç ve destek veren mülki idare amirlerimize il ve ilçe yöneticilerimize, özellikle Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Bilen'e teşekkür ederiz." dedi.

Bilen, birçok kursiyerin, aldıkları sertifikayı mesleki eğitim merkezlerinde değerlendirerek, ustalık ve usta öğreticilik belgesi de aldığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu
Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Osman Bilen, Hisarcık, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement