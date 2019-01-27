Son Dakika Haberleri: Silopi İlçe Nüfus Müdürü Değişti

Silopi İlçe Nüfus Müdürü Değişti

30 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfus müdürlüğüne Mehmet Afi Çelebi atandı.

Silopi İlçe Nüfus Müdürü Değişti, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfus müdürlüğüne Mehmet Afi Çelebi atandı.

Silopi ilçe nüfus müdürü Zuheyr Atak girdiği sınavda görev yükselterek Şırnak Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğüne atanınca yerine Mehmet Afi Çelebi atandı. Batman İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü Mehmet Afi Çelebi, girdiği sınavda başarılı olarak, Silopi İlçe Nüfus Müdürlüğü görevine atandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çelebi, Silopi'ye daha önce geldiğini belirterek, bölge insanına hizmet etmeyi sevdiğini aktardı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Şırnak, Çelebi, Silopi, Güncel
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