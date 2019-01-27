Silopi İlçe Nüfus Müdürü Değişti
30 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfus müdürlüğüne Mehmet Afi Çelebi atandı.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesi nüfus müdürlüğüne Mehmet Afi Çelebi
atandı.
Silopi ilçe nüfus müdürü Zuheyr Atak girdiği sınavda görev yükselterek Şırnak Valiliği
Yazı İşleri Müdürlüğüne atanınca yerine Mehmet Afi Çelebi atandı. Batman
İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü Mehmet Afi Çelebi, girdiği sınavda başarılı olarak, Silopi İlçe Nüfus Müdürlüğü görevine atandı. Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çelebi, Silopi'ye daha önce geldiğini belirterek, bölge insanına hizmet etmeyi sevdiğini aktardı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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