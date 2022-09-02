Silopi'de 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika
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Silopi'de 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi

02.09.2022 17:14
Silopi'de 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi

Silopi ilçesinde 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Silopi ilçesinde 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi.

İlçe Müftülüğünce Çarşı Camisinde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim'in önemi anlatıldı.

Camiler arası düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren ve Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere ödül verildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Gezer, yaz kurslarında gayret sarf eden çocukları tebrik etti.

Nur Cami İmam Hatibi Cemal Sansur ise, "Duyarlı esnafımızın katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize de kitap hediye ettik." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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