Nur Cami İmam Hatibi Cemal Sansur ise, "Duyarlı esnafımızın katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize de kitap hediye ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silopi'de 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika

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