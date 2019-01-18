Son Dakika Haberleri: Silopi Kaymakamı Işıktaş Gazetecilerle Yemekte Bir Araya Geldi

Silopi Kaymakamı Işıktaş Gazetecilerle Yemekte Bir Araya Geldi

47 dakika önce

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, ilçede görev yapan basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.

Silopi Kaymakamı Işıktaş Gazetecilerle Yemekte Bir Araya Geldi, System.String[]
Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, ilçede görev yapan basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.

Yemek öncesinde açıklama yapan Kaymakam Işıktaş, ilçedeki basın mensupları ile yoğun mesailerinden dolayı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir araya gelemediklerini belirterek, bu buluşmanın vatani görevini yapmak üzere uğurlanacak basın mensubu Muhammed Aliağaoğlu'nun veda yemeğine kısmet olduğunu aktardı.

Yemek sonrasında da ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Işıktaş, hem basın mensuplarına hem de Aliağaoğlu'na başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:49 Kaynak: AA

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