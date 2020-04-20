Silopi Kaymakamı Işıktaş, şoförlere maske dağıttı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, TIR parkı sahasında bekleyen şoförleri ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen maskeleri dağıttı.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ile birlikte TIR parkı sahasında bekleyen şoförleri ziyaret etti. Şoförlere sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıda bulunan Kaymakam Işıktaş, Halk Eğitim Merkezi gönüllü usta öğreticileri ve Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskeleri dağıttı.

Maske dağıtımı sırasında TIR parkında araç değişimi için bekleyen şoförlerin sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Işıktaş şunları kaydetti:

"Silopi'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin ve Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan usta öğreticilerimizin üretmiş olduğu maskeyi TIR parkında bekleyen şoförlerimize dağıttık. İnşallah bundan sonra da ürettiğimiz maskeleri ihtiyaç olan kurumlara, şoförlerimize ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz."

Şoförlerden Cengiz Ataman ise öğrencilerin kendileri için maske üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.