Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan Müsiad'a Ziyaret
1 saat önce
Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesini ziyaret etti.
Silopi
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş
, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak
Şubesini ziyaret etti.
Kaymakam Işıktaş, ziyarette MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin ve yönetim kurulu üyeleri ile yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.
Bilin de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Işıktaş'a teşekkür etti.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:41 Kaynak: AA
Bomba İddia: İşinden Olan Sabri Sarıoğlu, Evliliğinde Sıkıntılar Yaşıyor
Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı
Yönetmen Derviş Zaim'in Annesi Vefat Etti
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı