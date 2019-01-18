Son Dakika Haberleri: Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan Müsiad'a Ziyaret

Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan Müsiad'a Ziyaret

1 saat önce

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesini ziyaret etti.

Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan Müsiad'a Ziyaret, System.String[]
Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesini ziyaret etti.

Kaymakam Işıktaş, ziyarette MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin ve yönetim kurulu üyeleri ile yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

Bilin de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Işıktaş'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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