Silopi Kaymakamlığından akülü araç yardımı - Son Dakika

Silopi Kaymakamlığınca, 2 engelli gence akülü araç yardımında bulundu.

Silopi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) bedensel engelli Diyar Yakaömer (22) ve Leyla Öz'e akülü araç yardımı yapıldı.

Kaymakam Sezer Işıktaş, akülü araçları gençlere teslim etti.

Yakaömer, akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kaymakam Işıktaş'a ve vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Baba Yusuf Yakaömer ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumun akülü aracı bozulmuştu. Çok üzülüyordu. Şimdi Silopi Kaymakamımız sayesinde akülü sandalyeye kavuştu. Çok teşekkür ediyorum. Artık bu zorlukları yaşamayacağız." dedi.