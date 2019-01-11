Silopi Kültür Merkezinde Engellilere Yönelik Seminer
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesine bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezinde engelli vatandaşların ailelerine yönelik seminer düzenlendi.
Şırnak
'ın Silopi
İlçe Belediyesine bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezinde engelli vatandaşların ailelerine yönelik seminer düzenlendi.
Etkinliğe İlçe Kaymakamının Eşi Tuğba Işıktaş, Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, Psikolog Feyruz Tokay, STK
temsilcileri ve engelli vatandaşların aileleri katıldı. Programda Psikolog Feyruz Tokay, katılımcılara kısa bir konuşma yaptı. Ülkenin farklı il ve ilçelerinden gönderilen engelli ailelerin mektupları okundu. Tokay, özel çocuk ailelerinin yaşadığı kaygı ve endişeleri ya da özel çocuklarının eğitimi sağlığı için yapılması gerekenleri anlattı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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