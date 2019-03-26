Silopi Modern Sebze Haline Kavuştu

Silopi Sebze ve Meyve Hali hizmete açtıldı.

Silopi Sebze ve Meyve Hali hizmete açtıldı.



Görevlendirme yapılan belediyenin yaklaşık 2 yıl önce yapımına başladığı 4 bin 900 metrekare büyüklüğündeki Silopi Sebze ve Meyve Hali esnafa tahsis edildi.



Esnaf Mehmet Üzen 22 dükkan, 1 mescit ve bir kafeteryanın bulunduğu halin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olduğunu işaret ederek, belediye yönetimine teşekkür etti.



Halil Bildik ise Kaymakam Sezer Işıktaş'a minnettar olduklarını belirterek, yeni bina sayesinde rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi.



Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, halde 22 dükkan, soğuk hava deposu, büfe, kafeterya ve mescitin yer aldığını aktararak, eski sebze ve meyve halinin köy ürünleri satış merkezi olarak düzenleneceğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak

Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var

Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu

Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı