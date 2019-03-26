Son Dakika Haberleri: Silopi Modern Sebze Haline Kavuştu

Silopi Modern Sebze Haline Kavuştu

40 dakika önce

Silopi Sebze ve Meyve Hali hizmete açtıldı.

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Silopi Sebze ve Meyve Hali hizmete açtıldı.

Görevlendirme yapılan belediyenin yaklaşık 2 yıl önce yapımına başladığı 4 bin 900 metrekare büyüklüğündeki Silopi Sebze ve Meyve Hali esnafa tahsis edildi.

Esnaf Mehmet Üzen 22 dükkan, 1 mescit ve bir kafeteryanın bulunduğu halin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olduğunu işaret ederek, belediye yönetimine teşekkür etti.

Halil Bildik ise Kaymakam Sezer Işıktaş'a minnettar olduklarını belirterek, yeni bina sayesinde rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi.

Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, halde 22 dükkan, soğuk hava deposu, büfe, kafeterya ve mescitin yer aldığını aktararak, eski sebze ve meyve halinin köy ürünleri satış merkezi olarak düzenleneceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:31 Kaynak: AA

Silopi, Güncel
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