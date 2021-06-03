Silopi Sosyal Hizmet Merkezinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri - Son Dakika

Öztürk, bu eğitimleri sıklaştırmayı, kadınlara ulaşabilecekleri her noktada bilgilendirmede bulunmayı planladıklarını kaydetti.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezlerinde kurs gören vatandaşlara yönelik kadına karşı şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesi ile bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kadına Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ilçede kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

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