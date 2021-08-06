Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti - Son Dakika

Silopi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Erdem Satan'ın bisiklet hayali gerçekleşti.
Satan, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Şırnak İl Başkanlığının yetim ve yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtımı sırasında dernek başkanı Salih Babrak'a bisiklet hayalini iletti.
Bunun üzerine Babrak, küçük Satan'ın bisiklet hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Bağışçıların desteğiyle bisiklet alan Babrak, Satan'ın evine giderek bisikletini hediye etti.
Hayaline kavuşan Satan, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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