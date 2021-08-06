Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti - Son Dakika

Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti

Silopi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Erdem Satan'ın bisiklet hayali gerçekleşti.

Silopi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Erdem Satan'ın bisiklet hayali gerçekleşti. Satan, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Şırnak İl Başkanlığının yetim ve yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtımı sırasında dernek başkanı Salih Babrak'a bisiklet hayalini iletti. Bunun üzerine Babrak, küçük Satan'ın bisiklet hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Bağışçıların desteğiyle bisiklet alan Babrak, Satan'ın evine giderek bisikletini hediye etti. Hayaline kavuşan Satan, ekiplere teşekkür etti.

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Benim partimin mülteci politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt: Asla öyle bir şey olamaz

Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar

Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi

Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek

Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu