Son Dakika Haberleri: Silopili esnaftan engellilere destek
Son Dakika Kültür Sanat Silopili esnaftan engellilere destek - Son Dakika

Silopili esnaftan engellilere destek

6 saat önce

Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla bir esnaf tarafından engellilere yemek ikramında bulundu.

Silopili esnaftan engellilere destek, System.String[]

Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla bir esnaf tarafından engellilere yemek ikramında bulundu.

Silopi'de pizza işletmeciliği yapan Haşim Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler Engelliler Günü dolaysıyla iş yerini süsledi, engellilere yemek ikram etti.

Ekinci, engellileri unutmadıklarını kaydederek, "Esnaf olarak bir günlük dahi olsa engelli arkadaşlarımızı mutlu etmişsek, ne mutlu bize. Sevgisizlik de en büyük engellerden biri. Ama sevgi girdiği zaman işin içine, açamayacağı hiçbir kapının olmadığını biliyorum. Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Engelsiz bir yaşam verelim kendilerine. Hepimiz birer engeli adayıyız." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Silopi, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum
Günlük burç yorumları 4 Aralık 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:09:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silopili esnaftan engellilere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]