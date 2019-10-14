Son Dakika Haberleri: Silopili gençler Fenerbahçe ile maç yapacak
Son Dakika Güncel Silopili gençler Fenerbahçe ile maç yapacak

Silopili gençler Fenerbahçe ile maç yapacak

46 dakika önce

1960 Silopi Spor U17 takımı İstanbul'da Fenerbahçe U17 takımı ile maç yapacak.

Silopili gençler Fenerbahçe ile maç yapacak, System.String[]

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1960 Silopi Spor Takım Antrenörü Suat Tül yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli yöneticilerle iletişime geçerek, genç takımlar arasında maç oynanmasını teklif ettiklerini söyledi.

Fenerbahçeli yöneticilerin bu teklifi kabul etmesinin ardından Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş'in desteğiyle 1960 Silopi Spor U17 takımını İstanbul'a götüreceklerini dile getiren Tül, "Fenerbahçe'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

İlk defa İstanbul'u görecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan oyunculardan Mesut Ermağan, maçtan galibiyetle ayrılacaklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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