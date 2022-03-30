SİLOPİLİ KADINLAR BAYRAK DİKEREK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR - Son Dakika
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SİLOPİLİ KADINLAR BAYRAK DİKEREK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

30.03.2022 12:25
SİLOPİLİ KADINLAR BAYRAK DİKEREK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, Türk Bayrağı dikerek, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, Türk Bayrağı dikerek, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Silopi ilçesinde kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi'nde kadınlar, el sanatları, okuma yazma, giyim, İngilizce ve bilgisayar gibi 14 farklı branşta verilen kurslarda eğitim görüyor. 163 kadının eğitim gördüğü merkezde el sanatları kursunda Türk Bayrağı diken kadınlar aile bütçelerine de katkı sunuyor. El işi kursuna 1 yıldır geldiğini belirten kursiyer Bedriye Birge çok mutlu olduğunu ve kursun kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

KURS GÖRDÜĞÜ YERDE EĞİTMEN OLDU

Aile Destek Merkezi'nde gördüğü kursun ardından aynı yerde eğitmen olarak göreve başlayan El Sanatları Kursu Usta Öğreticisi Leyla Bütün, "Burada güzel şeyler yapıyoruz. Bayraklar yapıyoruz. El işlemeleri boncuk bayraklarımız var. Hem eğleniyoruz hem de elimize ne geçerse yapıyoruz. İlçedeki kadınları merkezimize davet ediyoruz" dedi.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Aylin Ökten de, Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa 14 kurs verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Merkezlerimiz, kadınlarımızın istihdama girmesi ve kendi ayakları üzerinde durması için vardır. Biz de bu doğrultuda çalışalarımızı yürütüyoruz. Kadınlarımız burada öğrenirken aynı zamanda burası onlara bir terapi merkezi gibi geliyor."

SİLOPİLİ KADINLAR BAYRAK DİKEREK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR
SİLOPİLİ KADINLAR BAYRAK DİKEREK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR
SİLOPİLİ KADINLAR BAYRAK DİKEREK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

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Silopi Dijital Stüdyosunda hayaller gerçeğe dönüştürülüyor Silopi Dijital Stüdyosunda hayaller gerçeğe dönüştürülüyor

Türk Bayrağı, İngilizce, Silopi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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