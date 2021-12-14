SİLOPİLİ ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ BİLİM FUARINDA SERGİLEDİ - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri tasarladıkları projelerini ilçede düzenlenen 4000 Bilim Fuarında sergiledi.

Silopi ilçesi Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu'nda düzenlenen 4000 Bilim Fuarında öğrencilerin öğretmenlerinin desteği ile hazırladıkları 22 proje sergilendi. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve velilerin de katıldığı sergide hacca gidecekler için tasarlanan projelerin yanı sıra oyun, eğlence, sağlık alanlarında olmak üzere birçok projenin tanıtımı yapıldı. Hacılar için hazırladığı projesini tanıtan okulun öğrencilerinden Sözdar Acar, 'Bu projeyi 2 ayda hazırladık. Projede öğretmenlerimiz bize çok destek oldu. Projemizde Hacca gitmek isteyenlere nasıl gidecekleri ve nasıl hac yapacaklarını anlatmaya çalıştık' diye konuştu.

22 PROJE HAZIRLANDI

Bu yıl 8'incisi düzenlenen 4006 Bilim Fuarı'nı okullarında gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getiren okul müdürü Mehmet Mete, 22 proje, 70 öğrenci 22 öğretmenimizle projeyi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin bilimsel düşünmesi, meraklı, istekli bireylerin yetişmesine katkı sağlamaya çalıştık. Amacımız öğrencilerimizin hayal güçlerini pratiğe dönüştürmesiydi. Bu amacımızı da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz dedi.