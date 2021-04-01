Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi - Son Dakika

Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi

01.04.2021 15:42
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, 200 ünlü ressamın eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak, Sanat Sokağı'nda halka sergiledi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, 200 ünlü ressamın eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak, Sanat Sokağı'nda halka sergiledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu'ndaki öğrencileri, aldıkları 4 yıllık eğitimle, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resim yapmayı öğrendikten sonra, 200 ünlü ressamın eserini yaparak, halka açık alanlarda sergiledi.

2016 yılında Şehit Üsteğmen Ahmet Konuk Sever Ortaokulu'nda görev başlayan görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, 12 öğrencisiyle birlikte röprodüksiyon çalışması başlattı. Genç ressamlar, 4 yıl boyunca öğretmenleri Polat'ın desteğiyle, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resim yapmayı öğrendikten sonra, uygulamalarla yeteneklerini geliştirdi. Eğitimlerini tamamlayan genç ressamlar, seçtikleri ünlü ressamların hayatlarını ve eserlerini araştırarak, bir yıllık çalışma sonunda en çok beğendikleri 200 ressamın eserinin röprodüksiyonunu yaptı. Heyecanla başladıkları çalışmalarını tamamlayan genç ressamlar, eserlerini ilçenin en işlek noktalarından olan Sanat Sokağı'nda, resim severlerin beğenisine sundu. 'ASIL AMACIMIZ, YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİMİZİ ORTAYA ÇIKARMAKTIR'Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, serginin büyük bir ilgi gördüğü belirterek, "Silopi'yi sanatla buluşturmanın, en iyi becerilerinden biridir bu sergimiz. İlk defa halkın gelip bir sergiyi gezmesi, duygu, düşünceleri ve soru sormaları, iletişime geçmeleri, bizi çok duygulandırdı. Çok büyük ilgi gördük. Silopi'de daha önce böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek, memnun kaldılar. Asıl amacımız, yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarmaktır. Yetenekli öğrencilerimizi normal seviyeye değil de, en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Kızlarımız da kendi becerilerini ortaya koyarak, üniversite düzeyinde yapılan resimleri ortaya çıkardı" dedi.Okul Müdürü Ahmet Mete ise, "Öğretmen ve öğrencilerimiz bu sergiyi düzenlemek için, canla başla çalıştı. Silopi ilçemizde, ortaokul öğrencileri düzeyinde bir sanat galerisi gibi eser ortaya çıkarmaları çok önemli ve kayda değer bir başarı" diye konuştu.

Ünlü ressamların eserlerini, kendi dokunuşlarını ekleyerek tamamladıklarını söyleyen öğrencilerden Berivan Kutluk da, şunları söyledi: "Amacımız, insanlara yeteneğimizi göstermek. Önceden bu yeteneğimizin olup olmadığını bilmiyorduk. Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Esin Polat sayesinde, yeteneğimizi keşfettik."

Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi
Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi

Üsteğmen, Şırnak, Silopi, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silopili öğrenciler, ünlü ressamların eserlerini çizip, sergiledi - Son Dakika


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