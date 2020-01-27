Silvan 21spor Diyarbakırspor'a boyun eğdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Silvan 21spor Diyarbakırspor'a boyun eğdi - Son Dakika Spor

Silvan 21spor Diyarbakırspor'a boyun eğdi

6 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Silvan 21spor kendi sahasında ağırladığı Diyarbakırspor'a 1-0 mağlup oldu.

Silvan 21spor Diyarbakırspor'a boyun eğdi, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Silvan 21spor kendi sahasında ağırladığı Diyarbakırspor'a 1-0 mağlup oldu.


Silvan şehir stadyumunda oynanan karşılaşmada Silvan 21spor kendi saha ve seyircisi önünde maça çıktı. İlk yarıda kalesinde gördüğü gol ile Diyarbakırspoa'a 1-0 mağlup olan Silvan 21spor ikinci i yarıda hiç bir varlık ortaya koymayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.


Diyarbakırspor aldığı galibiyetle puanını 36'ya çıkararak liderliğini sürdürdü. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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