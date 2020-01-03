Silvan Aslanspor 13 futbolcu transfer etti

Diyarbakır 1. Amatör Ligi takımlarından Silvan Aslanspor, 13 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.



Silvan Aslanspor'da geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Salih Sever seçildi. Yeni yönetim ile birlikte Silvan Aslanspor transfer atağına geçip 13 futbolcu transfer ederek gücüne güç kattı. Göreve gelen yeni yönetim, Meşal Medeni, Necat Toprak, Feruh Almaz, Yusuf Uçar, Eyüp Neşet, Hamza Sever, İbrahim Kaplan, Muhammet Sever, Hüseyin Atağ, Berhan Sever, Ronai Binen, Muhammet Barut ve Cafer Sancar ile sözleşme imzaladı.



Konu ile ilgili konuşan Kulüp başkanı Mehmet Salih Sever, güçlü bir ekip ile bir üst lige çıkmayı amaçladıklarını söyledi. Sever, "Teknik heyetimizin belirlemiş olduğu futbolcularla anlaşarak takımıza kazandırdık. Halkımızın Silvan Aslanspor'a olan bakışı ve sevgisi kelimelerle tarif edilemez. Bu sevginin alternatifi yok. Hedefimiz her yıl bir üst lige çıkmaktır. İyi bir kadro kurduk. Önümüzdeki günlerde altyapı ve futbol okulu içinde önemli açıklamalarımız olacak. Silvan Aslanspor olarak önümüzdeki günlerde takımın Silvanspor olması için de girişimlerimiz olacak. Silvan Aslanspor olarak Silvanlı gençlerimizi futbola kazandırıp, futbolun güzelliklerini tüm halkımıza yaşatmayı amaçlıyoruz. Takımızın kadrosu tamamen Silvanlı gençlerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda tüm halımızın ve taraftarlarımızın desteğiyle hedeflerimize ulaşacağız" dedi. - DİYARBAKIR