Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sanayi Sitesi maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sanayi Sitesi maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sanayi Sitesi maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor, pazar günü oynayacağı Diyarbakır Sanayi Sitesispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sanayi Sitesi maçına hazırlanıyor, System.String[]

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor, pazar günü oynayacağı Diyarbakır Sanayi Sitesispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.


Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda pazar günü karşılaşacağı Diyarbakır Sanayi Sitesi maçı hazırlıklarını sürdüren Silvan Aslanspor, günü düz koşu, ısınma hareketleri ve çift kale maçla tamamlandı. Silvan Aslanspor teknik direktörü Medet Kaydu, sakatlığı devam eden Onur Ekinci'nin dışında takımda eksik bulunmadığını söyledi. Kaydu, "İlk yarıda oynadığımız futbol ile cömertçe puanlar dağıttık. İkinci yarının başlarından beri puan kaybetmemeye gayret gösterdik. Şu anda lider durumdayız. Rakiplerimiz güçlü takımlar, bizde galibiyet için sahaya çıkıp, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Centilmenlik kuralları çerçevesinde sahaya çıkıp, kendilerine yakışan bir futbol sergileyeceklerine inanıyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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