Silvan Aslanspor, Öğretmenler Ayspor ile 0 - 0 berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Silvan Aslanspor, Öğretmenler Ayspor ile 0 - 0 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Silvan Aslanspor, Öğretmenler Ayspor ile 0 - 0 berabere kaldı

6 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör liginde mücadele eden Silvan Aslanspor, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Öğretmenelr Ayspor ile 0-0 beraber kaldı.

Silvan Aslanspor, Öğretmenler Ayspor ile 0 - 0 berabere kaldı, System.String[]

Diyarbakır 1. Amatör liginde mücadele eden Silvan Aslanspor, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Öğretmenelr Ayspor ile 0-0 beraber kaldı.


Diyarbakır 1. Amatör Ligde mücadele enden Silvan Aslanspor, ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı lider Öğretmenler Ayspor ile berabere kaldı. Hedefini Süper Amatör lig olarak belirleyen Silvan Aslanspor ligin 19. haftasında deplasmanda güçlü rakibi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Silvan Aslanspor'dan sakatlanan Meşal Medeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Siyah-Beyazlı ekip maçı 0-0 berabere tamamladı. Maçın 50. dakikasında Mehmet İhsan Sancar ile 80. dakikada Kardir Tekin, çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Silvan Aslanspor maçta 9 kişi kalmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi. 12 haftadır yenilmezliğini sürdüren Silvan Aslanspor bu skorla 45 puana yükselirken, Öğretmenler Ayspor 46 puanla liderliğini sürdürdü.


Öğretmenler Ayspor Teknik Direktörü Medeni Mızrak, "Kendi sahamızda ağırladığımız Silvan Aslanspor tamının futbolcularını kutluyorum 9 kişi kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmediler 1 puanı almayı başardılar" dedi.


Silvan Aslanspor Teknik Direktörü Medet Kaydu, "Diyarbakır deplasmanında karşılaştığımız lider Öğretmenler Ayspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldık. İkinci yarının 50. dakikası ile 80 dakikalarında gördüğümüz kırmızı kartla 9 kişi kalan futbolcularım oyun disiplininden kopmadılar. Tüm futbolcularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

6 ay hapis cezası alan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Jeremain Lens: "Şampiyonlukta her şey mümkün"

Son Dakika Haberleri
18:34 Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
18:34 Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
18:34 Bosna Hersek takımlarından Tuzla City, Elvir Balic ile yollarını ayırdı
18:26 Jeremain Lens, Galatasaray karşısında ilki yaşamak istiyor Açıklaması
18:21 Trezeguet'in Real Madrid'e Attığı Harika Gol

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silvan Aslanspor, Öğretmenler Ayspor ile 0 - 0 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]