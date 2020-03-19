Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika Spor

Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi

6 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grup'ta Diyarbakır Sur Gençlikspor'a konuk olan Silvan Aslanspor rakibini 2-0 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.

Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi, System.String[]

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grup'ta Diyarbakır Sur Gençlikspor'a konuk olan Silvan Aslanspor rakibini 2-0 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.


Diyarbakır Vali Ahmet Cemil Serhadlı sentetik sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında iki gol atan Silvan Aslanspor güçlü rakibi Sur Gençlikspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Bu skorla gurubu 2'nci sırada bitirmeyi garantileyen Silvan Aslanspor Play-Off'a kalmaya hak kazandı.


Silvan Aslasspor, ligin son maçında Diyarbakır Gazilerspor ile kendi sahasında karşılaşacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Sur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro! Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:05:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]