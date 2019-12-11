Silvan Barajı 2021'de su tutacak hale getirilecek - Son Dakika
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Silvan Barajı 2021'de su tutacak hale getirilecek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacağını belirterek, "2020 yılı sonu itibarıyla barajda ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır...

Silvan Barajı 2021'de su tutacak hale getirilecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacağını belirterek, "2020 yılı sonu itibarıyla barajda ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Silvan Barajı'nın gövde kazılarının tamamlandığını ve gövde dolgusu imalatlarının devam ettiğini bildirdi.

Yaklaşık 8,8 milyon metreküp olan gövde dolgusunun 7,7 milyon metreküpünün bitirildiğine işaret eden Pakdemirli, "Barajın genel fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacak. 2020 yılı sonu itibarıyla barajda ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve akabinde 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Pakdemirli, yaklaşık 2 milyon 400 bin dekar tarım arazisinin Silvan Barajı ile sulanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak. Bu barajımız hem kendisi su kaynağı toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacak. Proje kapsamında çok ciddi sulama tünelleri olacak. Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tüneller oluşturulacak. 100 kilometreyi aşkın ana sulama kanalı yapılacak."

Silvan Projesi 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor

Toplam 8 baraj ve 23 sulama tesisi yapımının hedeflendiği Silvan Projesi kapsamında Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajları inşa ediliyor.

Bu barajların tamamlanmasıyla bölgede 7 milyar 500 milyon metreküp suyun depo edileceği bir kapasite oluşturulacak.

Terör nedeniyle gecikme yaşandı

Silvan Projesi kapsamında inşası süren ve terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan Silvan Barajı ise bölgede sulama hedeflerinin yakalanması açısından büyük önem taşıyor. Baraj, 175,5 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacimli gövdesiyle Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak.

Enerji ve sulama maksatlı inşa edilen Silvan Barajı, oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmiyle GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama barajı niteliğini taşıyacak. 4 aşamalı olarak planlanan Silvan Projesi kapsamında, her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artırılacak. Dolayısıyla Silvan Barajı'ndan üretilen elektrik enerjisi kademe kademe azalacak ve zaman içinde enerji üretimi 681 gigavatsaatten 88,41 gigavatsaate inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak.

Bekir Pakdemirli, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:17 Kaynak: AA
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