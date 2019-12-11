Silvan Barajı projesinde hedef, iki yıl içinde su tutmaya hazır hale getirmek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Diyarbakır'ın çılgın projesi ve Türkiye'nin Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olan Silvan Barajı'nda hedef belirledi. Hedef iki yıl içinde barajı su tutmaya hazır hale getirmek.



Toplam 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan ve Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak nitelendirilen Silvan Projesi kapsamında Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajları inşa ediliyor. Bu barajların tamamlanması ile bölgede 7 milyar 500 milyon metreküp suyun depo edileceği devasa bir kapasite oluşturulacak.



Terör nedeniyle yapımında iki yıl gecikme yaşandı



Silvan Projesi kapsamında inşası süren ve terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan Silvan Barajı ise bölgede sulama hedeflerinin yakalanması açısından büyük önem taşıyor. 175,5 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacimli gövdesi ile ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak.



Sulamaya ayrılan su kademeli artırılacak



Enerji ve sulama maksatlı inşa edilen Silvan Barajı oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Atatürk Barajı'ndan sonra 2. büyük sulama barajı olacak. 4 aşamalı olarak planlanan Silvan Projesi kapsamında, her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artırılacak. Dolayısıyla Silvan Barajı'ndan üretilen elektrik enerjisi kademe kademe azalacak ve zaman içerisinde enerji üretimi 681 GWh'dan 88,41 GWh'a inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak.



Barajda yüzde 70 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı



Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Barajın gövde kazıları tamamlandı ve gövde dolgusu imalatları devam ediyor. Yaklaşık 8,8 milyon metreküp olan gövde dolgusunun 7,7 milyon m3'ü tamamlandı. Barajın genel fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 70 seviyelerine ulaştı. 2020 yılı sonu itibarı ile barajda ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve akabinde 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



2 milyon 400 bin dekar tarım arazisi sulanacak



Yaklaşık 2 milyon 400 bin dekar tarım arazisinin Silvan Barajı ile sulanacağının da altını çizen Bakan Pakdemirli, "Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak. Bu barajımız hem kendisi su kaynağı toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacak. Proje kapsamında çok ciddi sulama tünelleri olacak. Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tüneller oluşturulacak. 100 kilometreyi aşkın ana sulama kanalı yapılacak" açıklamasını yaptı. - ANKARA