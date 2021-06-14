Silvan Barajında Ön Yüz Beton İmalatı Başladı - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla Diyarbakır ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Diyarbakır ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Baraj, Gölet ve Sulama tesislerinin yanı sıra Islah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı. Gövde dolgusu tamamlanan ve ön yüz beton imalatlarına başlanan Silvan Barajının tamamlanması ile 2 milyon 350 bin 58 dekar arazi sulanacak ve yılda 681 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Ön Yüz Beton İmalatlarına BaşlandıSilvan Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan gövde dolgusu geçen aylarda tamamlandı. Barajda ön yüz beton imalatlarına başlandı. Barajın 2022 yılı sonunda tamamlanması ve Silvan Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2, 11 milyar TL tarımsal katkı sağlanması hedeflenmektedir. Silvan Barajı temelden 175, 5 metre yüksekliği ile kendi sınıfında ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajı. 7, 3 milyar metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.