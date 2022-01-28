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Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı - Son Dakika

Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı

28.01.2022 19:42
Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı

Silvan Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaşına yüzde 14 zam içeren ek protokol imzalandı.

Silvan Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaşına yüzde 14 zam içeren ek protokol imzalandı.

Silvan Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Öztürk ile Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Yeni Garaj Binası önünde düzenlenen törende, 108 çalışanı kapsayan ek protokole imza attı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Silvan Belediyesince bugüne kadar ki en iyi zammı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İşçilerin ve çalışanların her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Beden yükünün ağır olduğu proje ve çalışmalarımızda en fazla alın terini işçi kardeşlerimiz döküyor. Biz alın teri döken, emek veren tüm çalışan işçi kardeşlerimizin yanındayız. Silvan Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışmakta olan 118 işçi personelimize net 600 lira zam yaparak en düşük işçi maaşını sosyal haklar hariç 4 bin 850 lira yaptık. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun."

Ek protokol kapsamında karla mücadelede görev yapan personele de 1 maaş ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

Törende, sendika yetkilileri ve işçiler de yer aldı.

Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı
Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı
Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı
Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı

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Hizmet İş Sendikası, Murat Öztürk, Hak İş, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silvan Belediyesi işçilerine ek protokolle yüzde 14 zam yapıldı - Son Dakika


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