Silvan Belediyesinden yol çalışması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi, yeni devlet hastanesi yolunda kaldırım ve aydınlatma çalışması yaptı.

Yapımı tamamlanan Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet hastanesinin yolunda kaldırım ve aydınlatma çalışması yapıldı.

Silvan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murat Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin özlemle beklediği belediye hizmetlerine kavuşturulması için tüm imkanları ile çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların yaşam standardını yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın hizmetine giren Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yolunu vatandaşlarımızın rahat ve güvenle kullanabilmesi için kaldırım ve aydınlatma çalışmasını başlattık. Kaldırım ve aydınlatma çalışması hastane yoluna modern bir görüntü sağlayacak. Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."