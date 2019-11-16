Son Dakika Haberleri: Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2: 0
Son Dakika Spor Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2: 0 - Son Dakika Spor

Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2: 0

6 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Silvan Belediyespor sahasında Kocaköy Belediyespor'u 2-0 yendi.

Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2: 0, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Silvan Belediyespor sahasında Kocaköy Belediyespor'u 2-0 yendi.


Silvan Belediyespor sahasında oynadığı Kocaköy Belediyespor karşılaşmasının ilk yarının 14. dakikasında Serkan'ın attığı golle 1-0 galibiyetle kapattı. İkinci yarıya atak başlayan Silvan Belediyespor seyirci desteğini de arkasına alarak 75. dakikada Baran'ın ayağında bulduğu 2. gol ile 2-0 galip geldi.


Silvan Belediyespor atak oynadığı karşılaşmanın 80. dakikasında Samet Yıldız'ın sert müdahalesinden sonra maçın hakeminde kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Silvan Belediyespor 10 kişiye maça devam etti. Bu dakikadan sonra Kocaköy Belediyespor'un çabaları sonuçsuz kalınca saha'da 2-0 yenik ayrıldı. - DİYARBAKIR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş: Yarınki maçımızı kazanarak grubu iyi şekilde bitirmek istiyoruz
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 00:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]