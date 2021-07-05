Üye Girişi
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek - Son Dakika

Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek

05.07.2021 15:58
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 14 bin 430 metrekarelik alanda "1. Kılıçarslan Kent Meydanı" inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 14 bin 430 metrekarelik alanda "1. Kılıçarslan Kent Meydanı" inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca, yürütülecek çalışma kapsamında Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde yer alan 14 bin 430 metrekarelik alan için Kent Meydanı Projesi hazırlandı.

Yapılan kazılarda mezarı Silvan'da olduğu düşünülen Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın adı verilecek meydanda, 1. Kılıçarslan'ın hayatını anlatan bilgiler yer alacak, Selçuklu dönemini yansıtan kapı bulunacak.

8 bin 300 metrekare yeşil alanın da bulunacağı kent meydanında çay bahçesi, kademeli havuz, çocuk oyun alanları, yaya yolları, oturma alanları da yer alacak.

Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir adam sonu olmuştu! İşte Acıların Kadını Bergen'in ölümle biten hayatının bilinmeyenleri 16:33 Bir adam sonu olmuştu! İşte Acıların Kadını Bergen'in ölümle biten hayatının bilinmeyenleri Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı 16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp 15:49 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp
Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik 15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu 15:01 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu Tosuncuk, 14:47 Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti 14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Kılıçdaroğlu'ndan kendisini 14:12 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap

Son Dakika Haberleri
16:32 Bir adam sonu olmuştu! İşte Acıların Kadını Bergen'in ölümle biten hayatının bilinmeyenleri
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
16:01 İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu
15:53 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi
15:48 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp
15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar
15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik
15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu
15:01 Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşaması nedeniyle öldüren kayınbaba cinayet sebebini açıkladı: Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşaması nedeniyle öldüren kayınbaba cinayet sebebini açıkladı: Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım         
16:29
İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu         
16:02
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı         
15:01
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti         
13:46
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi         
13:29
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 16:45:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement