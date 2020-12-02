- Silvan'da 23 yaşındaki genç, silahla intihar etti - Son Dakika

- Silvan'da 23 yaşındaki genç, silahla intihar etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 23 yaşındaki bir kişi, evde bulunan silahla intihar etti. Ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay öğlen saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Boyunlu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Şaban Simpil, öğlen saatlerinde evde bulunan silah karın bölgesine ateş etti. Silah sesini duyan yakınları odaya girince Şaban Simpil'i yerde kanlar içinde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Simpil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.