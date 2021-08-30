Silvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Törene Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk , Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz , Jandarma Komando Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Nedim Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık , kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri, asker ve vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

Silvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 09.00'da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların sonunda buradaki tören sona erdi.

Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantinaya alındı

Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor