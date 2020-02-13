Silvan'da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Silvan'da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Silvan'da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Silvan- Batman ve Silvan-Diyarbakır karayolu trafiğe kapanırken, araçlar yolda mahsur kaldı.


Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Silvan-Batman, Silvan-Diyarbakır karayolunda ise yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarında yetersiz kalırken, araç sürücüleri ekiplere tepki gösterdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Batman, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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