Son Dakika Haberleri: Silvan'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, çok sayıda yaralı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Silvan'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, çok sayıda yaralı (1)

44 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Silvan'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, çok sayıda yaralı (1), System.String[]
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.


Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı Eski manken Tuğçe Kazaz, sel felaketinde tatilde olan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 09:33:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silvan'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, çok sayıda yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]