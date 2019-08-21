Silvan'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, çok sayıda yaralı (1)
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:48 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Silvan
ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.
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