Son Dakika Haberleri: Silvan'da ailelerin silahlı kavgası: 6 ölü, 9 yaralı (4)
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Silvan'da ailelerin silahlı kavgası: 6 ölü, 9 yaralı (4)

1 saat önce

SAĞ KURTULAN YENGE DEHŞET ANLARINI ANLATTISilvan'da 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olaydan sağ kurtulan G.P.'nin yengesi Fatma Tekin, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

Silvan'da ailelerin silahlı kavgası: 6 ölü, 9 yaralı (4), System.String[]

SAĞ KURTULAN YENGE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Silvan'da 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olaydan sağ kurtulan G.P.'nin yengesi Fatma Tekin, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Fatma Tekin, silah sesleri üzerine sürünerek gittikleri banyoda saklandıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Çocuklarım uykudaydı. Kocam inşaattan düştüğü için eli kırıktı, silah tutacak hali yoktu. Ben, eşim ve çocuklarım önce kanepeye, sonra sürünerek banyoya gidip, sığındık. Askerler anons edene kadar. Hiçbir şey duymadık. Silah sesinden başka hiçbir şey görmedim, duymadım. Ta ki dışarı çıkıp, kanlar içerisinde ölü ve yaralıları görene kadar. Ambulanslar ve askerleri gördüm. Görümcem kocasına küsüp gelmiş. Kocası 'Eşimi verin' diyor, bunlar da 'Verirsek kızımızı öldüreceksiniz, vermiyoruz' diyorlar. İki oğlu, bir kızı var görümcemin. Görümcem damda uyuyormuş. Damdan aşağıya, benim evime geldiler. Kapıyı açtım içeri aldım. Yoksa onları da öldüreceklerdi. Korkudan eve attılar kendilerini."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:45 Kaynak: DHA
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