Silvan'da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı - Son Dakika

Silvan'da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış nedeni ile birçok iş yerini su bastı. Belediye ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, dün gece aniden bastıran sağanak yağmur rögarların tıkanmasına neden oldu. Sağanak yağmur nedeniyle birçok işyerini su basarken, ilçe merkezindeki Azizoğlu ile Gazi Caddesinde bulunan rögarlarda oluşan tıkanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece yağan yağmur sonrası Silvan İlçe Belediyesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlatarak tıkanan rögarları açıp, iş yerlerinde biriken suların da tahliyesi için çalışma başlattı.