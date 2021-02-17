Silvan'da ATM önlerinde büyük tehlike - Son Dakika

Vatandaşlar maaşlarını çektikten sonra kaldırımda ayak üstü sohbetlerine dalarak sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıyor. Vatandaşların işlem için bankamatiklere akın etmesiyle yığılmalar meydana geldi, bankamatik önlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. - DİYARBAKIR

Yetkililer sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması yönünde uyarılar yaparken, Silvan'da korona virüs tedbirlerine uymayanlar, maaşlarını çekmek için ATM 'lerin önüne gelerek, kuyruk oluşturuyor.

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