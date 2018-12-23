Son Dakika Haberleri: Silvan'da Bir Terörist Yakalandı

Silvan'da Bir Terörist Yakalandı

3 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın şehir merkezinde örgütsel faaliyetlerde bulunması için görevlendirildiği tespit edilen 1 terörist yakalandı.

Silvan'da Bir Terörist Yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın şehir merkezinde örgütsel faaliyetlerde bulunması için görevlendirildiği tespit edilen 1 terörist yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılım yaptığı, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen Rüstem Nergiz kod adlı M.T. isimli teröristin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Silvan ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanan teröristin işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:12 Kaynak: İHA

Diyarbakır, PKK, Silvan, 3. Sayfa
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