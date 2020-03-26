Silvan'da dolu yağışı hayatı felç etti - Son Dakika

Silvan'da dolu yağışı hayatı felç etti
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Silvan'da 5 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:07 Kaynak: İHA
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