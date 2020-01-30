Silvan'da engelli çocuğun akülü araba sevinci - Son Dakika

Silvan ilçesinde yaşayan doğuştan engelli çocuğa akülü araba hediye edildi.

Silvan Muhtarlar Derneği aracılığıyla hayırsever iş insanı tarafından bağışlanan akülü araba, kırsal Karahacı mahallesinde ikamet eden doğuştan engelli 12 yaşındaki Bünyamin Özaykan'a ulaştırıldı.

Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, aracı bağışlayan ve İstanbul'da yaşayan iş insanına teşekkür etti.

Engellilerin sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini aktaran Ateş, "Silvan merkez ve kırsal mahallelerimizde oturan maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımıza başta gıda olmak üzere ayakkabı, kışlık elbise ve okul malzemeleri yardımları ulaştırmaktayız." ifadelerini kullandı.