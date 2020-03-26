Silvan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

Silvan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
6 saat önce
Silvan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Silvan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Silvan'da 5 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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