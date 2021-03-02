Silvan'da galericilerden site talebi - Son Dakika

Silvan'da galericilerden site talebi

02.03.2021 16:22
Silvan'da galericilerden site talebi, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyet yürüten Silvan Oto Galericiler Derneği üyeleri, ilçeye galericiler sitesi yapılmasını istedi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyet yürüten Silvan Oto Galericiler Derneği üyeleri, ilçeye galericiler sitesi yapılmasını istedi.

Dernek binası önünde bir araya gelen Silvan Oto Galericiler Derneği üyeleri basın açıklaması düzenledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Silvan Oto Galericiler Derneği Başkanı Abdullah Eken, Silvan'da galericilerin, bina altlarında, kaldırımlarda hizmet verdiğini söyledi. Eken, "Bunu bir an önce sona erdirmek için galericiler sitesine ihtiyacımız var. Galericiler sitesinin yapımı için herkesten destek bekliyoruz. Biz Silvan'da bu işi yapan 37 esnafız. Galericiler olarak çok zor bir süreç yaşıyoruz. 9 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazetede yer alan iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmenlikte değişiklik yapılmasından dolayı apartman altında belediyeden açma ruhsatı alamıyoruz. İş yeri açma ruhsatımız olmadığı için ceza yeme durumu ile karşı karşıyayız. Biz Silvan Galericiler Derneği olarak ilçemizde galericiler sitesinin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Silvan her geçen gün gelişmekten olan bir tarihi ilçedir. Bizler de bu tarihi ilçeye yakışır bir galericiler sitesinin yapılmasını istiyoruz. Silvan gibi güzel ve önemli bir ilçede galericiler sitesinin olmaması büyük bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermeye çalışan galericilerin sesine ses verin" dedi. - DİYARBAKIR

Silvan'da galericilerden site talebi
Silvan'da galericilerden site talebi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silvan'da galericilerden site talebi - Son Dakika


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