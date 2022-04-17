Silvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 11 yaralı - Son Dakika
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Silvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 11 yaralı

17.04.2022 19:03
Silvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 11 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki aile fertleri arasında taş, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma havaya ateş ederek tarafları ayırırken, 3'ü ağır 11 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silvan ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Silvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 11 yaralı
Silvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 11 yaralı
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Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 11 yaralı - Son Dakika
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