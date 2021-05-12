Silvan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki - Son Dakika

Silvan ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınandı.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Silvan İlçe Başkanlığı, "Diyarbakır Kudüs'e Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen programda, Selahaddin Eyyubi Camisinde yatsı namazı ve Filistin'de şehit edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Kudüs için dua edildi.

HÜDA PAR Diyarbakır İlçe Teşkilatı Üyesi Üsame Sapuç, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını lanetledi.

Sapuç, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa'ya yapılan bu alçakça saldırıları kabul etmediğimizi en gür sesle dile getirmeliyiz. Müslümanlar her nerede olurlarsa olsunlar bu saldırıları telin etmeli ve ülkelerinin yöneticilerini harekete geçmeye zorlamak için seslerini yükseltmelidirler. Siyonist saldırılar devam ettiği müddetçe tepkiler de artarak devam etmelidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs davası sadece Filistinlilerin veya sadece Arapların davası değil, bütün Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa'yı savunmak sadece Filistinlilerin değil, bütün ümmetin görevidir. Bu nedenle Aksa'yı en ön cephede savunan müminler asla yalnız ve yardımsız bırakılmamalıdır."