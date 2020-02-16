Silvan'da kırsal mahalle yolları açıldı - Son Dakika
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Silvan'da kırsal mahalle yolları açıldı

14 dakika önce

Silvan'da kırsal mahallelerinin kapanan yolları açıldı.

Silvan'da kırsal mahalle yolları açıldı, System.String[]

Silvan'da kırsal mahallelerinin kapanan yolları açıldı.

İlçe kırsalında son günlerde yağan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Kar dolayısıyla kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle aralıksız çalışma yürüttü.

Bu sayede kapanan yollarda ulaşım sağlandı.

Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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