Silvan'da kırsal mahalle yolları açıldı - Son Dakika

Silvan'da kırsal mahallelerinin kapanan yolları açıldı.

İlçe kırsalında son günlerde yağan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Kar dolayısıyla kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle aralıksız çalışma yürüttü.

Bu sayede kapanan yollarda ulaşım sağlandı.