Son Dakika Haberleri: Silvan'da korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da korkutan yangın

Silvan'da korkutan yangın

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir evin balkonunda yangın çıktı.

Silvan'da korkutan yangın, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir evin balkonunda yangın çıktı. Apartman sakinleri ve vatandaşları korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, Silvan ilçesi Kale Mahallesi Karabehlülbey Caddesi üzerinde İhsan Bilen'e ait dairenin balkonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, balkondaki elektrikli ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, rahat bir nefes alırken, evde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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