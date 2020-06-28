Silvan'da korkutan yangın - Son Dakika

Silvan'da korkutan yangın

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Selahattin Mahallesinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Selahattin Mahallesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Selahattin Mahallesi Eski Sinema sokaktaki bir binanın 2'nci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Evinin yandığını gören Veysi Hillez, uykuda olan çocuklarını uyandırarak komşularının yardımıyla dışarı çıkardı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi.


Yangın nedeni ile ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da korkutan yangın - Son Dakika
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