Silvan'da marketlere denetim - Son Dakika

Silvan ilçesinde mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışanların önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Silvan Belediyesi Zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, marketlere yönelik olarak yapılan denetimlerde, etiketler incelendi, gramaj kontrolü yapıldı.

Denetimlerde, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili tutanak tutuldu.