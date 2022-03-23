Silvan'da marketlere denetim - Son Dakika
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Silvan'da marketlere denetim

23.03.2022 15:34
Silvan'da marketlere denetim

Silvan ilçesinde mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışanların önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Silvan ilçesinde mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışanların önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Silvan Belediyesi Zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, marketlere yönelik olarak yapılan denetimlerde, etiketler incelendi, gramaj kontrolü yapıldı.

Denetimlerde, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili tutanak tutuldu.

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Hisarcık, Silvan, Zabıta, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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