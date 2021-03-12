Silvan'da mart ortasında kar yağdı - Son Dakika

Silvan'da mart ortasında kar yağdı
12.03.2021 21:48
Silvan'da mart ortasında kar yağdı Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, bademlerin çiçek açtığı dönemde kara teslim oldu.
Silvan'da mart ortasında kar yağdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, bademlerin çiçek açtığı dönemde kara teslim oldu. Kar yağışı nedeni ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, havaların aniden soğuması çiftçileri tedirgin etti.
Silvan ilçe merkezi ile Boyunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Havaların aniden soğuması sonucu Silvan'ın yüksek rakımlı mahallelerinde bastıran kar yağışı çiftçileri tedirgin etti. Yüksek kesimlerde yağan kar, çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar badem ağaçlarının çiçek açmasının ardından ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını söyledi.
Son Dakika Aykut Kocaman, Demba Ba'nın yedek kalmasına ilişkin soruya sinirlendi Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Eski muhtarın, iki öğrenciyi öldürdüğü olayın altından aileler arası husumet çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor