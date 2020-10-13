Silvan'da metruk binada erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Silvan'da metruk binada erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, tavana iple asılmış halde erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, tavana iple asılmış halde erkek cesedi bulundu. Silvan ilçesi Bahçelievler Benzilik mevkiinde ikamet eden Ferhat Y. (18) isimli genç dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında metruk binada boynundan asılmış şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferhat Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a sevk edildi. Ölümü şüpheli bulan polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

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