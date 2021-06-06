Silvan'da muhtarlık seçimi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı Mahalle Muhtarı Eşref Sansarkan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle boş bulunan muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.
Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için Bayrambaşı İlkokulunda 4 sandık kuruldu. Oy verme işlemi HES kodu sorgulaması ile maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun şekilde gerçekleştirildi. Bayrambaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 adaya oy vermek için sandık başına gitti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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